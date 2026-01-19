Târgu Lăpuș știe foarte bine ce înseamnă puterea concentrată în mâinile unui singur om. Timp de peste 20 de ani, Mitru Leșe a fost cel care a decis. A impus direcții, a numit oameni, a făcut și a desfăcut. A fost o hegemonie despre care s-a vorbit mult și care a lăsat urme adânci în oraș.

Astăzi, mulți sperau că acele vremuri au rămas în urmă. Că un primar mai tânăr va aduce o altă mentalitate. Doar că, în ultimele zile, apar tot mai multe semne care ne obligă să punem o întrebare simplă și incomodă: nu cumva se încearcă impunerea unei noi hegemonii în oraș?

Concret. Cele două licee din Târgu Lăpuș au rămas, peste noapte, fără directorii lor. Profesorul Burzo, director la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, și profesoara Mariana Pop, directoarea Liceului Teoretic „Petru Rareș”, au fost înlăturați din funcții. Nu pentru că școlile ar fi fost în criză. Nu pentru că ar fi existat probleme grave de management. Ci pentru că s-a ales o altă variantă. Însă o variantă total inoportună pentru elevii celor două licee. Elevi care ar trebui să fie pe primul loc în această ecuație, deoarece vorbim de orare schimbate, profesori înlocuiți, pe scurt o degringoladă creată de voința unui om.

În mod normal, în momentul în care mandatele unor directori expiră, se optează pe o prelungire de mandat până la organizarea concursurilor și stabilirea noilor directori. Este soluția cea mai logică, cea mai calmă și cea mai corectă față de comunitate. Concursurile urmează oricum să aibă loc în luna mai. La Târgu Lăpuș, însă, nu s-a procedat așa. Existând presiuni și influențe politice! Directorii nu au fost anunțați oficial din timp, ci au aflat că nu mai sunt directori chiar de la colegii lor profesori, numiți între timp interimar de Inspectoratul Școlar Maramureș. Practic, într-o dimineață, un profesor vine și îi spune altuia: „De azi, eu sunt director”. Este o situație greu de acceptat, profund umilitoare și lipsită de respect față de oameni care au condus instituții ani, au adus rezultate și au schimbat, la propriu, fața liceelor!

Interimatul la Liceul Teoretic „Petru Rareș” va fi asigurat de profesoara Florina Ciupe, iar la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” de Dana Pop. Oficial, sunt numiri temporare. Neoficial, însă, știm cu toții că cine ocupă funcția înainte de concurs pornește cu un avantaj clar. Și aici apare problema politică. Profesorul Burzo i-a fost contracandidat primarului Herman la alegerile locale din 2024. Contextul devine și mai sensibil dacă ne uităm la ce s-a întâmplat recent cu șeful Ocolului Silvic Târgu Lăpuș, care a fost schimbat din funcție. Omul este consilier local PSD și, în același timp, soțul Marianei Pop, directoarea tocmai înlăturată de la „Petru Rareș”. Poate fi o coincidență. Sau poate fi încă un semn că lucrurile sunt „aranjate” mult mai atent decât ni se spune.

Întrebările sunt legitime și nu pot fi ignorate: se încearcă, la Târgu Lăpuș, construirea unui nou sistem de control? Se schimbă oameni pentru competență sau pentru obediență? În primăvară vor fi concursuri. Pe hârtie, totul va părea corect și transparent. În realitate, însă, cei puși acum interimari vor porni cu prima șansă. Așa funcționează sistemul.

Andrei BUDA