De o activitate recreativă și plină de voie bună, desfășurată în aer liber, au avut parte beneficiarii Centrului Romanii și ai Centrului Comunitar Multifuncțional, din subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

Profitând din plin de frumusețea iernii, copiii s-au bucurat de zăpadă și au participat cu entuziasm la o veselă bulgăreală, energia lor transformând activitatea într-un moment de neuitat.



Prin joc și mișcare, cei mici au avut ocazia să socializeze, să-și consume energia într-un mod sănătos și să se conecteze cu natura, bucurându-se de farmecul acestui anotimp. Astfel de activități contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor și la crearea unor amintiri frumoase, specifice copilăriei.