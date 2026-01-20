Sesiunea bate la ușă, iar noi ne folosim de toate resursele pentru a te ajuta să fii pregătit

Studenții Centrului Universitar Nord Baia Mare au încheiat săptămâna cu un plus de încredere și câteva sfaturi practice despre cum să navigheze fără stres perioada următoare, în cadrul evenimentului 𝐇𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐒𝐞𝐬𝐢𝐮𝐧𝐞.✨

Șl. dr. ec. Drența Raul și Muntean Adelina, absolventă CUNBM, au împărtășit tips & tricks, experiențe reale și soluții practice pentru a transforma sesiunea într-o provocare mai ușor de gestionat.

S-a discutat despre organizarea eficientă a timpului, gestionarea emoțiilor înainte de examene, dar și despre metodele de studiu care chiar funcționează.

Evenimentul a fost organizat de Liga Studentilor „Pintea Viteazul” Baia Mare și a avut loc în Sala de Conferințe a Bibliotecii CUNBM.