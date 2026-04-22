IDance Academy invită publicul la cea de-a treia ediție a concursului național de dans IDance Academy Festival, un eveniment dedicat dansului sportiv și spiritului competițional, care promite momente spectaculoase și pline de energie.

Târgu Lăpuș devine locul în care talentul, munca și pasiunea se întâlnesc pe ringul de dans. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 aprilie, reunind dansatori care vor concura în două secțiuni deosebite: Standard – caracterizată prin eleganță, rafinament și sincron perfect, Dansuri latino-americane – unde ritmul, pasiunea și energia cuceresc publicul.

Deschiderea oficială este programată la ora 17:00, în sala de sport a Liceului „Petru Rareș”, marcând startul unui spectacol memorabil.

Fiecare coregrafie va spune o poveste, fiecare mișcare va transmite emoție, iar dansatorii vor urca pe scenă cu dorința de a impresiona și de a străluci.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de dans să ia parte la acest eveniment, să susțină tinerii talentați și să se bucure de atmosfera vibrantă a competiției.