La data de 21 aprilie a.c., polițiștii Biroului de Siguranță Școlară, ai Poliției Orașului Vișeu de Sus și cei din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Serviciului Criminalistic – Grupa Canină au desfășurat activități de prevenire și informare la trei unități de învățământ din Vișeu de Sus. Activitățile au fost dedicate conștientizării riscurilor asociate consumului de droguri, absenteismului și manifestărilor violente în rândul adolescenților, dar și pentru verificarea agenților economici din proximitatea unităților școlare cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la comercializarea anumitor produse minorilor.

La activități au participat elevi din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Liceului Teoretic „Bogdan Vodă” și Școlii Gimnaziale nr. 7. Aceștia au avut oportunitatea de a primi informații esențiale de la polițiști într-un cadru deschis dialogului și întrebărilor.

Scopul principal al demersului a fost creșterea gradului de informare și responsabilizare a tinerilor cu privire la consecințele reale ale consumului de substanțe interzise, ale comiterii de acte de violență și ale absenteismului școlar.

În cadrul discuțiilor au fost abordate teme de actualitate, precum presiunea grupului, influența anturajului, curiozitatea specifică vârstei adolescenței, dar și riscurile ce pot apărea ca urmare a nesocotirii unor sfaturi și recomandări venite din partea adulților responsabili.

Elevii au fost încurajați să participe activ la discuții și să își exprime opiniile.

Mesajul central transmis a fost acela că informarea corectă și prevenirea reprezintă cele mai eficiente forme de protecție, iar solicitarea sprijinului din partea familiei, profesorilor sau specialiștilor este un gest de maturitate și responsabilitate.

Concomitent, polițiștii au efectuat verificări la mai multe societăți comerciale din proximitatea unităților de învățământ, fiind aplicate pentru neregulile constatate, potrivit prevederilor O.U.G nr. 28 din 1999, sancțiuni contravenționale în valoare de 17.000 de lei.

Pe parcursul activităților, polițiștii au beneficiat de sprijinul jandarmilor.

Prin astfel de acțiuni, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș își reafirmă angajamentul pentru siguranța elevilor și promovarea unui climat educațional bazat pe responsabilitate, informare și prevenție.