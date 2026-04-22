La data de 22 aprilie a.c., polițiștii au fost sesizați, despre faptul că, CSUKOR NICOLETA MARIA, de 17 ani, din comuna Coltău, județul Maramureș, a plecat voluntar în cursul zilei de ieri, 21 aprilie a.c., de la domiciliu și până în prezent nu a revenit.

Semnalmente: aproximativ 1,60 m, aproximativ 50 kg, ochi căprui, păr drept, negru și față ovală.

La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată în geacă de culoare neagră, pantaloni de aceeași culoare și purta încălțăminte sport de culoare neagră.

Polițiștii au demarat procedurile de depistare a minorei, aceasta fiind dată în urmărire la nivel național.

Persoanele care dețin și pot oferi informații ce pot conduce la depistarea acesteia sunt rugate să apeleze serviciul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.