Un tânăr de 24 de ani din județul Maramureș a sfidat legea în mod repetat, sâmbătă seara, în orașul Târgu Lăpuș, fiind reținut de polițiști după o serie de fapte grave comise într-un interval de doar câteva ore.

Totul a început pe strada Piața Eroilor, unde polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism. Șoferul a ignorat indicațiile agenților și și-a continuat deplasarea, fiind urmărit și oprit ulterior pe strada Vasile Alecsandri.

La volan a fost identificat un tânăr de 24 de ani, iar verificările au scos la iveală faptul că inspecția tehnică periodică a autoturismului era expirată din 24 iulie 2025. Polițiștii au dispus ridicarea plăcuțelor de înmatriculare și reținerea certificatului de înmatriculare.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ca urmare, a fost dispusă suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile, tânărului fiindu-i interzis să mai conducă orice vehicul.

Cu toate acestea, la scurt timp, în jurul orei 01:50, polițiștii l-au depistat din nou pe același tânăr conducând același autoturism, pe raza orașului Târgu Lăpuș, în ciuda interdicției clare impuse anterior.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană al cărei drept de a conduce a fost suspendat, precum și pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

În urma probatoriului administrat de polițiștii din Târgu Lăpuș, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.