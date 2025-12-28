Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni duminică cu președintele SUA, Donald Trump, pentru discuții privind un plan de încheiere a războiului cu Rusia, transmite Mediafax.

Întâlnirea, care va fi găzduită de Trump la opulenta sa reședință Mar-a-Lago, este programată pentru duminică, la ora 13:00 (20:00 ora României), potrivit Casei Albe, și va fi prima întrevedere directă dintre cei doi din luna octombrie, când președintele SUA a refuzat solicitarea lui Zelenski de a primi rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Cei doi vor discuta despre planul de pace în 20 de puncte.

Printre principalele teme sensibile se numără garanțiile de securitate pentru Ucraina și reconstrucția țării, precum și discuțiile teritoriale privind regiunea Donbas și centrala nucleară de la Zaporojie.

Liderii occidentali își reafirmă sprijinul pentru Zelenski

Înaintea întâlnirii cu președintele SUA, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a primit asigurări de sprijin din partea liderilor occidentali.

Sâmbătă, Zelenski s-a întâlnit la Halifax cu premierul Canadei, Mark Carney, și a participat la o videoconferință cu lideri din mai multe țări europene, precum și cu reprezentanți de rang înalt ai Comisiei Europene și NATO.