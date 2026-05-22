Datorită lucrărilor ample de renovare din ultimii cinci ani, bisericile romano-catolice din două așezări învecinate ale protopopiatului Baia Mare au căpătat o nouă înfățișare, demnă de un lăcaș de cult. Este vorba despre Biserica Sfânta Treime din Baia Mare, respectiv Biserica Adormirea Maicii Domnului din Baia Sprie.

Deși lucrările la cele două biserici au fost finalizate cu surse de finanțare diferite, acestea au inclus, în linii mari, renovarea acelorași elemente de construcție.

Preotul paroh-protopop Szmutku Robert a relatat despre lucrările de la Biserica Sfânta Treime

Lucrările care au început în 2020 s-au desfășurat în mai multe etape. Mai întâi, a trebuit să consolidăm capacele turnurilor și să înlocuim structura șarpantei, iar ulterior am aplicat învelitoarea din tablă. Apoi a urmat renovarea fațadei: elementele deteriorate au fost reparate și vopsite, iar statuile din lemn, sculptate în stil baroc, au fost și ele restaurate și reașezate la locul lor.

Deteriorarea structurii acoperișului a reprezentat o provocare uriașă pentru noi, dar am reușit să îl renovăm și să îl reparăm anul trecut. Elementele de lemn deteriorate ale șarpantei au fost înlocuite, iar biserica a fost acoperită cu o învelitoare de tablă de cupru. Acest lucru a fost important nu doar din motive estetice, ci și structurale, având în vedere infiltrațiile de apă din ce în ce mai frecvente. De asemenea, am vopsit pereții laterali și am reparat soclul. Acum, ca o intervenție finală, a început restaurarea portalului și readucerea elementelor sale din piatră la forma lor originală.

Este vorba despre un proces de lucru care se întinde pe cinci ani. Cred și văd că biserica nu este doar ziduri, tencuială și vopsea, ci o oglindă a comunității. Este bine să vedem solidaritatea și disponibilitatea de sacrificiu în această oglindă, este bine să vedem că locuitorii din Baia Mare văd aceste intervenții nu doar ca pe o oportunitate de a consolida clădirea bisericii, ci și ca pe una de a construi comunitatea și de a întări credința. Sunt foarte recunoscător celor care ne-au sprijinit financiar, ne-au încurajat spiritual și ne-au susținut în toate demersurile din ultimii ani. Mulțumesc guvernului Ungariei, autorităților locale și tuturor celor care poartă în inimile lor soarta celei mai vechi biserici baroce din Transilvania.

Construcția Bisericii Sfânta Treime este legată de iezuiții care s-au stabilit la Baia Mare în 1687. La acea vreme, aceștia nu dispuneau de niciun lăcaș de cult, deoarece bisericile Sfântul Martin și Sfântul Ștefan, care le-au fost încredințate în 1711, fuseseră lovite în repetate rânduri de fulgere. În 1714, au primit fonduri în valoare de 50.000 de forinți de aur de la episcopul de Nitra, Matyasovszky László.

Cu ajutorul acestei și a altor donații, au pus temeliile Bisericii Sfânta Treime în 1717 pe locul fostei biserici Sfântul Martin. După desființarea ordinului iezuit în 1773, Biserica Sfânta Treime a fost încredințată credincioșilor băimăreni de către Maria Tereza în 1786, ca biserică parohială. Conform stilului arhitectural al vremii, este o clădire cu două turnuri, fără clopot, care se apropie cel mai mult de versiunea spaniolă a stilului baroc. Biserica, veche de peste 300 de ani, este unul dintre cele mai valoroase monumente ale orașului și cea mai veche biserică barocă din Transilvania.

Preotul paroh Veres Attila a vorbit despre renovarea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Baia Sprie, care a fost realizată cu finanțarea programului național de sprijin PNRR.

Comunitatea locală, cu o amplă tradiție în domeniul mineritului, a experimentat dintotdeauna coborârea în adâncurile pământului, dar a găsit aici un loc al înălțării, prin Sfânta Fecioară Maria. Însemnele din registrul papal de zeciuială din 1333 menționează existența unei biserici în acest loc. Pe măsură ce comunitatea a crescut, în anii 1840 a existat o cerere și o nevoie de a construi o biserică nouă, mai încăpătoare, în locul bisericii medievale cu un singur turn.

Principalul susținător al acestui demers a fost episcopul de atunci, Hám János. Vechea biserică a fost demolată în 1848, iar noua clădire a fost finalizată în 1855, prin reutilizarea materialelor de construcție. Parohul Dr. Czumbel Lajos, viitorul guvernator al diecezei, a efectuat lucrări majore de renovare în anii 1930, iar apoi, în anii 1980, preotul paroh Buchmüller István a făcut același lucru. În 2018 am obținut autorizația de construire pentru cele mai recente lucrări de renovare. În ianuarie 2023 am obținut un proiect de finanțare, iar în aprilie am semnat contractul.

Secretarul de stat din acea perioadă, doamna Hegedüs Csilla, și reprezentanții județeni și locali ai UDMR ne-au oferit asistență și sprijin în toate aceste demersuri. Lucrările propriu-zise au început în 2024, partea principală a acestora fiind renovarea structurii acoperișului, dar înlocuirea statuilor din piatră ale Sfântului Ștefan și Sfântului Ladislau din fața bisericii, precum și restaurarea altor statui și a numeroase elemente din piatră, au fost, de asemenea, de o valoare semnificativă.

Au fost renovate structurile turnurilor și ceasurilor din acestea, vitraliile și grădina bisericii, în care am amplasat reprezentările grafice ale misterelor rozariului, creând astfel un spațiu propice rugăciunii și reculegerii. Caracterul clasicist al bisericii a fost evidențiat și pus în valoare prin iluminatul decorativ exterior. Pe lângă toate acestea au fost făcute și câteva intervenții în interiorul lăcașului de cult.

PS. Schönberger Jenő, episcop romano-catolic de Satu Mare, va binecuvânta biserica renovată din Baia Sprie în cadrul unei liturghii solemne, sâmbătă, 30 mai, la ora 11.00.

Biserica Sfânta Treime din Baia Mare va fi binecuvântată de arhiereu în Duminica Sfintei Treimi, 31 mai, la ora 19.00, în cadrul sfintei liturghii de hram, liturghie transmisă în direct de Maria Tv.