Actrița franceză Brigitte Bardot, devenită celebră în anii 60 și ferventă susținătoare a drepturilor animalelor, a murit, a anunțat fundația care-i poartă numele, informează AFP.

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decestul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață cunoscută pe plan mondial, care a ales să-și abandoneze cariera prestigioasă pentru a-și dedica viața și energia apărăii animalelor”, scrie în comunicatul Fundația Brigitte Bardot. Nu este precizată data exactă a decesului, precum nici locul.

Ulterior, Fundația a precizat că decesul a avut loc la reședința actriței din Saint-Tropez, în sudul Franței.

Spitalizată în timpul lunii octombrie la Toulon pentru o operație a cărei natură nu a fost precizată, actrița revenise în acest oraș. În noiembrie, presa franceză a scris despre o nouă spitalizare, însă ea a ținut să dea asigurări legate de sănătatea sa și a invitat „toată lumea să se calmeze”.