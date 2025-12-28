Trafic dat peste cap în această seară pe Bulevardul Independenței, la intersecția cu VIVO Mall Baia Mare, după ce trei autoturisme au fost implicate într-un accident rutier produs astăzi, 28 decembrie, în jurul orei 17:00.

În eveniment au fost implicate un Mini Cooper, un Volkswagen Touran și un Audi. Din primele informații, neoficiale la acest moment, se pare că șoferul Mini Cooperului ar fi frânat, iar celelalte două mașini ar fi intrat în coliziune una cu cealaltă, producându-se un impact în lanț.

La fața locului a ajuns un echipaj al Poliției, care a securizat zona și efectuează verificări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și dacă există persoane rănite.

Traficul în zonă a fost îngreunat pentru câteva minute, șoferii fiind sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile agenților.

Vom reveni cu informații imediat ce vor fi disponibile date oficiale. Știre în curs de actualizare.