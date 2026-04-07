Bucuria sărbătorilor pascale va fi întâmpinată la Târgu Lăpuș prin organizarea Târgului de Paște, care va avea loc în 9 aprilie, începând cu ora 08:00, în piațeta din fața Casei de Cultură „Vasile Grigore Latiș”.

Meșterii populari și producătorii locali vor aduce o varietate de produse autentice, de la decorațiuni tradiționale și obiecte lucrate manual, până la bunătăți de casă și cadouri speciale pentru cei dragi, potrivite pentru masa și atmosfera de Paște.

Evenimentul reprezintă o ocazie pentru vizitatori de a descoperi farmecul tradițiilor locale, dar și de a susține producătorii din zonă, prin achiziționarea produselor realizate cu grijă și pricepere.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe și să se bucure de atmosfera specifică sărbătorilor pascale.