Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din Baia Mare va găzdui joi, 9 aprilie, de la ora 17:30, unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului din Liga Zimbrilor. În cadrul etapei a 19-a, CS Minaur Baia Mare va înfrunta Dinamo București, într-o confruntare între ultimele două campioane ale României.

Finalul de sezon se apropie cu pași repezi, iar miza fiecărui punct devine tot mai importantă. Dinamo domină autoritar handbalul românesc de aproape un deceniu, perioadă în care a câștigat toate titlurile naționale. Ultima echipă care a reușit să întrerupă această hegemonie a fost chiar Minaur Baia Mare, ceea ce conferă duelului o încărcătură specială.

Deși bucureștenii nu mai par la fel de invincibili ca în sezoanele trecute, rămân o forță, lucru demonstrat și prin evoluțiile din competițiile europene. Startul mai ezitant din campionat, cu două înfrângeri în primele etape, a fost rapid uitat, Dinamo legând ulterior o serie de victorii consecutive.

De partea cealaltă, Minaur este obligată să lupte pentru fiecare punct pentru a-și îndeplini obiectivele. Programul este unul intens pentru băimăreni, care vor disputa două meciuri importante într-un interval scurt: confruntarea din campionat cu Dinamo și semifinala Cupei României, programată pe 18 aprilie, în cadrul turneului Final 4 de la Timișoara.

Accesul spectatorilor

Suporterii pot intra în sală pe baza abonamentului sau a unui bilet în valoare de 25 lei. Biletele sunt disponibile la sediul clubului (marți–joi, între orele 10:00–14:00) și la casieria sălii în ziua meciului, începând cu ora 16:30. Intrarea este gratuită pentru persoanele cu dizabilități, elevi și seniorii de peste 70 de ani.

Situația din clasament

Înaintea acestei etape, Dinamo conduce clasamentul cu 28 de puncte, fiind urmată de HC Buzău (22p) și Poli Timișoara (20p). Minaur ocupă locul 7, cu 18 puncte, fiind în continuare în cursa pentru o clasare cât mai bună la finalul sezonului.

Meciul va fi arbitrat de Sebastian Mîrza și Cristian Nedelea (Cluj-Napoca), iar observator va fi Adrian Eremia (Târgu Jiu). Partida va fi transmisă în direct de Pro Arena.

Un duel cu orgolii, istorie și miză ridicată, care promite spectacol pentru iubitorii handbalului.

Sursa: csminaur.ro

Foto: csminaur.ro