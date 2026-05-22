Conferința Internațională de Literatură pentru Copii și Tineri „CAYA Literature”, desfășurată în Baia Mare în perioada 21–24 mai 2026, continuă să aducă împreună cercetători, profesori universitari și specialiști din mai multe colțuri ale lumii, într-un eveniment academic de amploare organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare.

După prima zi dedicată sesiunilor științifice și dezbaterilor despre tema ediției din acest an – „Nonsensul și absurdul în literatura pentru copii și YA (young adult)” – cea de-a doua zi a conferinței a oferit participanților și o incursiune specială în spiritul autentic al Maramureșului.

Invitații internaționali și participanții la conferință au ajuns în Țara Maramureșului, unde au descoperit tradițiile locale, ospitalitatea specifică zonei și gastronomia autentică maramureșeană, într-un cadru de poveste. Unul dintre momentele apreciate ale zilei a fost vizita la Păstrăvăria Alex, loc devenit simbol al experiențelor culinare tradiționale din zonă.

Participanții s-au bucurat de preparate locale, de atmosfera autentică a satului maramureșean și de frumusețea locurilor, într-o experiență care a completat perfect componenta academică a conferinței. Pentru mulți dintre invitații veniți din Europa și Statele Unite, întâlnirea cu tradițiile și cultura locală a reprezentat una dintre cele mai memorabile părți ale evenimentului.

Conferința aduce în prim-plan rolul literaturii pentru copii și adolescenți în explorarea limitelor limbajului, logicii și imaginației, pornind de la autori clasici precum Lewis Carroll și ajungând la reinterpretări contemporane ale absurdului și nonsensului în cultură, educație și artă.

Printre invitații internaționali ai ediției din acest an se numără Michael Heyman de la Berklee College of Music (SUA), Bootheina Majoul de la University of Carthage (Tunisia) și Björn Sundmark de la Malmö University (Suedia), alături de numeroși cercetători și profesori universitari din mai multe țări.

Programul conferinței continuă cu sesiuni științifice și prezentări dedicate valorii educaționale și psihologice a literaturii absurde, organizatorii subliniind faptul că astfel de texte stimulează creativitatea, imaginația și reinterpretarea realității prin jocuri de limbaj și sens.

Evenimentul se încheie pe 24 mai cu o excursie de studiu în satele maramureșene, parte a programului cultural asociat conferinței internaționale.