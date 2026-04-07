Rugby-ul maramureșean își continuă dezvoltarea prin muncă, pasiune și rezultate care încep să atragă tot mai multă atenție. Asociația Zimbrii Maramureș reprezintă astăzi nu doar o echipă, ci un proiect ambițios dedicat performanței și formării noilor generații de sportivi.

În spatele evoluțiilor din teren stau eforturi constante, sacrificii și dorința de a construi ceva durabil pentru sportul din Maramureș. Tocmai de aceea, clubul lansează un apel deschis atât către antreprenori, cât și către toți susținătorii sportului, invitându-i să devină parte din această poveste.

Implicarea mediului de afaceri poate face diferența. Companiile plătitoare de impozit pe profit au posibilitatea de a redirecționa sumele rămase din impozitul aferent anului 2025, fără costuri suplimentare. Procedura se realizează prin formularul 177, până la data de 25 iunie 2026, fiind una simplă, legală și transparentă. Redirecționarea este efectuată de ANAF, conform legislației în vigoare.

În același timp, susținătorii sportului, cei care cred în valorile competiției și în potențialul tinerilor sunt invitați să fie alături de echipă, să promoveze inițiativa și să contribuie la crearea unei comunități puternice în jurul rugby-ului.

Ești salariat? 3,5% din impozitul tău pe venit pot merge către ASOCIAȚIA ZIMBRII MARAMUREȘ, fără niciun cost pentru tine.

Ce trebuie să știi:

Redirecționarea se face din impozitul pe profit deja datorat statului

Nu implică niciun cost suplimentar pentru companie

Procedura este simplă, legală și transparentă

ANAF va efectua redirecționarea doar dacă asociația este înscrisă în Registrul ANAF la data efectuării acesteia