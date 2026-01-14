Pompierii Detașamentului Baia Mare intervin cu 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj medical de prim ajutor SMURD la un incendiu produs la o hală în care se desfășoară activități de reparații auto, din localitatea Baia Mare. Echipajele intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Echipajul medical evaluează, în acest moment, o persoană aflată la locul producerii incendiului.

ACTUALIZARE: Incendiul care a afectat hala de aproximativ 200 mp este în prezent localizat. Echipajele de intervenție acționează susținut pentru lichidarea ultimelor focare și înlăturarea efectelor negative.

​Prin intervenția promptă a salvatorilor, s-a reușit protejarea unei alte hale, aflate în imediata apropiere, limitându-se astfel extinderea pagubelor materiale.

Victima evaluată inițial la fața locului, a fost preluată de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă și transportată la unitatea spitalicească pentru îngrijiri de specialitate, fiind diagnosticată cu intoxicație cu fum.

ACTUALIZARE 2: Traficul în Ferneziu, acolo unde localizat service-ul, este blocat. Evitați zona!