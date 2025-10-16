La data de 16 octombrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au organizat și executat o acțiune care a vizat respectarea regimului legal de viteză, pe D.N. 1C.

În jurul orei 00.20, aparatul radar a surprins un ansamblu de vehicule care circula cu viteza de 105 km/h, într-o zonă cu limită de 50 km/h.

În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date a reieșit că șoferul, un tânăr de 35 de ani, din Republica Moldova, nu are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice din România.

Față de cele constatate, polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale a conducătorului auto pentru încălcarea regimului legal de viteză și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a avea dreptul de a conduce.