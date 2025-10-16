Durere fără margini în comunitatea românească din Italia. Preotul ortodox Horia Alexandru Grădinaru, în vârstă de 49 de ani, a murit după ce a fost lovit de o mașină în localitatea Montefiascone, provincia Viterbo, din regiunea Lazio.

Accidentul s-a produs sâmbătă, 11 octombrie 2025, în jurul orei 16:40, pe via Oreste Borghesi, în centrul localității. Potrivit anchetei carabinierilor, o femeie aflată la volanul unui autoturism Citroën C3 a pierdut controlul direcției, lovindu-l pe preot, apoi izbind două mașini parcate – o Fiat Tipo și o Volkswagen Polo.

Vehiculul s-a oprit la aproximativ 50 de metri de locul impactului. Circulația a fost blocată aproape două ore pentru intervenția echipajelor de urgență și efectuarea măsurătorilor la fața locului.

Grav rănit, părintele Horia a fost transportat mai întâi la spitalul „Santa Rosa” din Viterbo, apoi transferat la spitalul Gemelli din Roma, unde a luptat pentru viață timp de trei zile. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic – preotul s-a stins din viață pe 14 octombrie 2025.

Originar din Pitești, Horia Grădinaru era slujitor al Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din cartierul Monte Sacro, Roma. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a transmis un mesaj de profundă durere:

„Am aflat, cu întristare, despre mutarea la cele veșnice, în urma unui grav accident de circulație, a fratelui nostru împreună-slujitor, preotul Horia Grădinaru (…). Părintele Horia va rămâne în amintirea noastră ca un model de slujire, generozitate și dragoste creștină. Mutarea sa neașteptată la Domnul lasă în urmă o profundă durere, dar și o pildă de credință și dragoste care va rămâne vie în inimile celor care l-au cunoscut.”

În plan personal, părintele era soț și tată devotat. În anul 2008 s-a căsătorit cu preoteasa Hareta Doina Zelinschi și împreună aveau patru copii: Matei, Ecaterina, Victor și Giovanni.