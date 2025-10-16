Sâmbătă, 18 octombrie, are loc o drumeție pe traseul spre Vârful Igniș, în inima Munților Gutâi.

Drumeția are loc cu ocazia Zilei Internaționale a Geodiversității și face parte din activitățile dedicate viitorului Geoparc Internațional UNESCO Gutâi–Maramureș.

Puncte de întâlnire: Ora 09:00 – Sala Sporturilor „Lascăr Pană” (autobuzul organizatorilor), ora 09:45 – Poiana Soarelui, Izvoare (pentru cei care vin cu mașina personală).

Pentru a vă bucura pe deplin de traseu, vă recomandăm să veniți echipați corespunzător: bocanci, haine de munte adecvate, pelerină de ploaie și suficiente provizii de apă și hrană pentru prânz.