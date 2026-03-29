La data de 28 martie a.c., în jurul orei 22.30, polițiștii din Borșa, care desfășurau activități specifice în traficul rutier, au oprit pentru control un autoturism condus de către un tânăr de 29 de ani, din localitatea Moisei.

După ce au verificat legalitatea documentelor deținute, polițiștii au efectuat testarea pentru consumul de alcool în cazul conducătorului auto, iar rezultatul a indicat concentrația de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, tânărul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În cauză, față de cele constatate, polițiștii continuă cercetările.