Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au întocmit dosar penal pentru mai multe infracțiuni constatate la regimul rutier, iar sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

În fapt, azi-noapte, în jurul orei 02.20, polițiștii au observat că din dinspre localitatea Sarasău înspre municipiul Sighetu Marmației circula un moped, al cărui conducător, la vederea polițiștilor aflați în filtru rutier, s-a oprit într-o parcare.

Polițiștii au interceptat conducătorul mopedului, stabilind că este vorba despre un tânăr de 19 ani, din localitatea Câmpulung la Tisa.

Verificările efectuate de polițiști în bazele de date au relevat că cel în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, precum și faptul că mopedul nu este înmatriculat sau înregistrat.

Întrucât tânărul emana halenă alcoolică, a fost efectuată testarea cu aparatul etilotest, rezultatul indicând concentrația de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice.

Reamintim faptul că aceste alegeri, precum conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și se pedepsesc conform prevederilor legale în vigoare.

Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să adopte un comportament responsabil și să nu conducă autovehicule după consumul de alcool sau substanțe psihoactive sau dacă nu dețin permis de conducere.