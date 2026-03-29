Cele 22 de etape din sezonul regular s-au încheiat, iar primele patru clasate din fiecare serie s-au calificat în play-off. Primele patru din seria 7 vor juca împreună cu primele patru din seria 8, meciuri tur-retur, iar clasamentul începe cu punctele acumulate în serie între echipele care au intrat în play-off.

Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2. Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare. Sunt 8 meciuri de jucat pentru fiecare echipă (24 de puncte puse în joc).

Clasament seriile 7-8

Poli Timișoara – 13p (9-5) – 6 Sănătatea Cluj – 11p (8-4) – 6 Unirea Alba Iulia – 10p (10-5) – 6 Metalurgistul – 9p (6-10) – 6 SCM Zalău – 8p (7-8) – 6 Unirea Tășnad – 7p (10-9) – 6 Minaur Baia Mare – 7p (7-11) – 6 Viitorul Arad – 3p (5-10) – 6

Program play-off (seria 7 și seria 8)