Cele 22 de etape din sezonul regular s-au încheiat, iar primele patru clasate din fiecare serie s-au calificat în play-off. Primele patru din seria 7 vor juca împreună cu primele patru din seria 8, meciuri tur-retur, iar clasamentul începe cu punctele acumulate în serie între echipele care au intrat în play-off.
Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2. Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare. Sunt 8 meciuri de jucat pentru fiecare echipă (24 de puncte puse în joc).
Clasament seriile 7-8
- Poli Timișoara – 13p (9-5) – 6
- Sănătatea Cluj – 11p (8-4) – 6
- Unirea Alba Iulia – 10p (10-5) – 6
- Metalurgistul – 9p (6-10) – 6
- SCM Zalău – 8p (7-8) – 6
- Unirea Tășnad – 7p (10-9) – 6
- Minaur Baia Mare – 7p (7-11) – 6
- Viitorul Arad – 3p (5-10) – 6
Program play-off (seria 7 și seria 8)
- Etapa 1 (3/4 aprilie, ora 17.00): CSM Unirea Alba Iulia – CS Minaur Baia Mare; SCM Poli Timișoara – Sănătatea Cluj-Napoca; Viitorul Arad – Unirea Tășnad; Metalurgistul Cugir – SCM Zalău
- Etapa 2 (10/11 aprilie, ora 17.00): CS Minaur – Poli Timișoara; Sănătatea – Viitorul; Tășnad – Metalurgistul; SCM Zalău – Alba Iulia
- Etapa 3 (17/18 aprilie, ora 17.00): Viitorul – Minaur; Metalurgistul – Sănătatea; Alba Iulia – Tășnad; Timișoara – Zalău
- Etapa 4 (24/25 aprilie, ora 17.00): Tășnad – Timișoara; Zalău – Viitorul; Minaur – Metalurgistul; Sănătatea – Alba Iulia
- Etapa 5 (1/2 mai, ora 18.00): Minaur – Alba Iulia; Sănătatea – Timișoara; Tășnad – Viitorul; Zalău – Metalurgistul
- Etapa 6 (8/9 mai, ora 18.00): Timișoara – Minaur; Viitorul – Sănătatea; Metalurgistul – Tășnad; Alba Iulia – Zalău
- Etapa 7 (15/16 mai, ora 18.00): Minaur – Viitorul; Sănătatea – Metalurgistul; Tășnad – Alba Iulia; Zalău – Timișoara
- Etapa 8 (22/23 mai, ora 18.00): Timișoara – Tășnad; Viitorul – Zalău; Metalurgistul – Minaur; Alba iulia – Sănătatea.
