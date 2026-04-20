Sala sporturilor “Constantin Jude” din Timișoara a fost în weekend gazda turneului Final 4 al Cupei României la handbal masculin. După rezultatele din prima zi, Minaur a ajuns să dispute meciul pentru locurile 3-4 împotriva echipei Steaua București, singura grupare din liga secundă calificată în această fază de când se joacă în această formulă (echipa bucureșteană va reveni în prima divizie aproape sigur).

Minaur a avut câteva probleme înainte de meci, cinci dintre jucători fiind indisponibili.

Steaua București – CS Minaur Baia Mare: 28-32 (15-16)

Minaur a luat bronzul în Cupa României, a luat și argintul în Supercupa României, s-a calificat în grupele EHF European League (aproape să ajungă în grupele principale) și a mai rămas să lupte pentru un loc bun în Liga Zimbrilor.

Semifinala 1. CSA Steaua București – SCM Politehnica Timișoara: 22-33

Semifinala 2. CS Minaur Baia Mare – Dinamo București: 27-36

Finala mică. Steaua București – CS Minaur Baia Mare: 28-32

Finala mare. Politehnica Timișoara – Dinamo București 27-29