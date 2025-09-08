Un tânăr în vârstă de 19 ani este cercetat de polițiștii de frontieră din Maramureș, după ce a fost prins conducând un autoturism cu viteză excesivă, deși nu deținea permis de conducere. În mașină se mai aflau doi pasageri: un tânăr de 21 de ani și un minor de 15 ani, ambii din județul Maramureș.

În noaptea de 7 septembrie 2025, în jurul orei 01.00, o patrulă a Poliției de Frontieră aflată în misiune de supraveghere a observat un autoturism care circula cu viteză mare pe o stradă din localitate. La semnalele polițiștilor de frontieră, șoferul a refuzat să oprească, a încercat să întoarcă brusc mașina și să evite blocajul, dar a pierdut controlul autoturismului.

În cele din urmă, a abandonat vehiculul și a fugit pe jos într-o zonă împădurită, ceilalți doi pasageri aflați în mașină rămânând în autoturism.

Verificările au arătat că la volan se afla un tânăr de 19 ani, din județul Maramureș, care nu deține permis de conducere. În cadrul cercetărilor, persoana a declarat că a procedat în acest fel deoarece știa că nu deține permis de conducere și la vederea polițiștilor de frontieră s-a speriat.

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poienile de sub Munte au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere.

Recomandări pentru tineri:

Nu vă urcați la volan fără permis de conducere!

Conducerea unui autovehicul fără a deține permis este o infracțiune gravă, care poate avea consecințe legale și, mai grav, poate pune în pericol viața voastră și a celor din jur.

Gândiți pe termen lung.

Un gest de teribilism sau „curaj” de moment poate duce la antecedente penale, anularea viitoarelor șanse de a obține permisul legal sau probleme la angajare.

Fuga de responsabilitate nu este o soluție.

Colaborarea cu autoritățile în astfel de situații este importantă. Orice tentativă de sustragere poate agrava consecințele legale.

Poliția de Frontieră reamintește că siguranța pe drumurile publice nu este doar o obligație legală, ci o datorie civică a fiecăruia dintre noi. Un act aparent nesemnificativ poate duce la urmări tragice. Alegeți să respectați legea – pentru voi și pentru cei din jur!