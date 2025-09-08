În continuarea cercetărilor efectuate și baza probatoriului administrat în cauză de către polițiști, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, tânărul de 31 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore.

Reamintim că la data de 6 septembrie a.c., în jurul orei 17.20, polițiștii au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier în localitatea Mireșu Mare.

În urma impactului, trei pasageri au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar în cursul zilei de ieri, din nefericire, un tânăr de 34 de ani a decedat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând concentrația de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul unității de parchet, polițiștii l-au reținut pe tânăr, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Urmează ca în cursul acestei zile, în continuarea cercetărilor, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare să se pronunțe asupra dispunerii unei alte măsuri preventive.

Facem precizarea că, pe parcursul înregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.