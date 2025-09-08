Toamna își deschide porțile la Castelul Teleki din Coltău printr-o celebrare a frumuseții și a artei. Duminică, 14 septembrie, începând cu ora 17.00, durile încărcate de istorie vor răsuna din nou sub arcușul violonistului Răzvan Stoica și în armonie cu pianul rafinat al Andreei Stoica – doi artiști de talie internațională, recunoscuți pentru intensitatea interpretării și pentru felul în care reușesc să transforme fiecare apariție într-o experiență unică.

Pe scena lumii muzicale, numele lor înseamnă excelență, iar întâlnirea cu ei, în compania unui Stradivarius autentic din secolul XVIII, este o raritate de preț, spun organizatorii, Fundația Euroart.