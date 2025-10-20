Duminică, 19 octombrie a.c., în jurul orei 13.30, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin apel unic de urgență cu privire la faptul că dintr-un apartament de aude gălăgie.

Polițiștii s-au deplasat pe strada Unirii, unde într-un apartament au identificat un tânăr de 27 de ani. La vederea echipajului de intervenție, tânărul a devenit recalcitrant, astfel că s-a impus încătușarea sa și conducerea la sediul poliției.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în baza unei hotărâri judecătorești, tânărul avea interdicția de a fi prezent pe raza municipiului Sighetu Marmației.

În cauză poliţiştii au aplicat trei sancţiuni contravenţionale, în valoarea de 3.000 de lei, pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice şi au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „nerespectare a hotărârii judecătorești” şi sub supravegherea procurorului de caz pcontinuă cercetările.