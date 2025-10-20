Consumul de băuturi alcoolice, urmat de conducerea unui vehicul, presupune o diminuare a responsabilității și un pericol pentru toți participanții la trafic.

Conducătorul auto care ignoră cadrul legal și alege să conducă sub influența alcoolului experimentează scăderea inhibițiilor și o ușoară euforie. Pe măsură ce nivelul de alcool din sânge crește, se remarcă pierderea coordonării motorii și a judecății.

Polițiștii din Ulmeni au intervenit la timp și au scos din trafic un conducător auto care reprezenta un pericol atât pentru sine, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Astfel, la data de 19 octombrie a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii au oprit pentru control, în localitatea Sălsig, un autoturism condus de către un bărbat de 54 de ani.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea determinării îmbibației alcoolice întrucât rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, polițiștii efectuează cercetări în vederea dispunerii măsurilor legale, iar conductorilor auto le reamintesc că pe teritoriul României, limita legală pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice este de 0,00% pentru nivelul de alcool în sânge. Orice depășire a acestei valori constituie contravenție sau infracțiune și este sancționată, respectiv pedepsită de legiuitor.

Un viraj neregulamentar la miez de noapte, o sancţiune şi un dosar penal

Astă-noapte, în jurul orei 00.20, polițiștii băimăreni, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat pe bulevardul Traian un autoturism al cărui conducător auto ar fi efectuat un viraj la stânga prin încălcarea marcajului longitudinal continuu.

Astfel a fost efectuat semnalul regulamentar de oprire, la volan fiind identificat un tânăr de 19 ani, care se află în perioada de suspendare a dreptului de a conduce.

Polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională și au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, efectuându-se cercetări sub coordonarea procurorului de caz.