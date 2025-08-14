Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Baia Mare au identificat și reținut un tânăr de 23 de ani, bănuit de comiterea unei tâlhării.

Incidentul a avut loc la data de 12 august 2025, în jurul orei 11:30. O femeie a sesizat că, în timp ce se afla în fața unui imobil de pe strada Iuliu Maniu, a fost abordată de un bărbat necunoscut. Sub pretextul că este instalator și că îi poate repara mașina de spălat, acesta a convins-o să-l primească în locuință. Acolo, prin folosirea de acte de violență, ar fi deposedat-o de bijuterii, cauzând un prejudiciu de aproximativ 500 de lei.

În urma cercetărilor și pe baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Pe 13 august, acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie prezentat Judecătoriei Baia Mare cu propunere de arestare preventivă.