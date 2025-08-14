Un tânăr de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii au probat implicarea acestuia într-o agresiune fizică și tulburarea ordinii și liniștii publice în orașul Târgu Lăpuș.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Maramureș, incidentul a avut loc pe 3 august 2025, în jurul orei 17:50, în parcarea unui supermarket din oraș. Pe fondul unui conflict spontan, un bărbat de 56 de ani ar fi fost agresat fizic de trei tineri cu vârste de 16, 17 și 26 de ani.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, însă a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În urma cercetărilor, polițiștii au întocmit dosar penal și, sub coordonarea procurorului de caz, au efectuat verificări pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Pe baza probatoriului, la data de 13 august, tânărul de 26 de ani a fost reținut și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca polițiștii să continue cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.