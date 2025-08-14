Zeci de mii de pelerini au participat în această seară la Mănăstirea Nicula, în ajunul hramului, la slujba Vecerniei cu Litie. Aceasta a fost săvârșită pe Altarul de vară de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, alături de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Înainte de a urca pe Altarul de vară, ierarhii s-au închinat în biserica nouă a mănăstirii, la Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului.

În cuvântul său de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat importanța și rolul Maicii Domnului în planul mântuirii, amintind că întreaga ei viață a fost rânduită de Dumnezeu pentru a deveni „chivotul” pregătit să-L primească pe Hristos. Ierarhul a explicat că același Arhanghel Gavriil care i-a vestit Fecioarei Maria întruparea Domnului a fost cel care a adunat Apostolii la Ierusalim pentru a fi martori la Adormirea sa.