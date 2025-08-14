În această dimineață, în jurul orei 04:00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Rozavlea.

Potrivit primelor informații furnizate de poliție, o femeie de 48 de ani, aflată la volanul unui autoturism, ar fi pătruns pe contrasens, a lovit un stâlp de energie electrică, iar apoi mașina a fost proiectată în gardul unui imobil.

Impactul s-a soldat cu rănirea conducătoarei auto și a două pasagere – o minoră de 12 ani și o femeie de 72 de ani. Toate victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat că șoferița nu consumase alcool. Stâlpul de electricitate a fost grav avariat, iar circulația a fost blocată aproximativ o oră. În prezent, traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.