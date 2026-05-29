Fundația „Sacro Cuore” din Baia Mare a dat startul înscrierilor pentru ediția 2026 a taberelor de vară dedicate copiilor și adolescenților. Organizatorii pregătesc, și în acest an, activități educative și recreative desfășurate atât în Baia Mare, cât și în mijlocul naturii, la Preluca Nouă.

Programul este structurat pe mai multe categorii de vârstă și include jocuri, concursuri, cântece, drumeții, teatru, cineforum, ateliere creative și activități interactive, menite să încurajeze dezvoltarea personală și socializarea participanților.

Pentru copiii cu vârste între 7 și 14 ani, activitățile vor avea loc la Sacro Cuore Baia Mare, în perioada:

29 iunie – 3 iulie

6 – 10 iulie

13 – 17 iulie

20 – 24 iulie

Programul se va desfășura zilnic între orele 09:00 și 16:00.

Totodată, pentru preadolescenții cu vârste între 11 și 14 ani sunt organizate două tabere cu cortul, la Preluca Nouă, în perioadele: 27-31 iulie, 3-7 august.

O altă tabără în natură este pregătită și pentru tinerii de peste 15 ani, între 10 și 14 august.

Taberele „Sacro Cuore” au devenit, în ultimii ani, un punct de întâlnire pentru copii și tineri care își doresc vacanțe active, prietenii noi și experiențe petrecute în natură.