Municipiul Baia Mare informează cetățenii că duminică, 31 mai, începând cu ora 18:00, se instituie restricții de circulație în vederea desfășurării unei „Procesiunii de Rusalii” – ediția a XI-a, pe traseul: Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, plecare – bd. Unirii – bd. Republicii – strada Vasile Alecsandri – strada Hortensiei – bd. Unirii – “Catedrala Sfânta Treime”, sosire.

Se estimează participarea a circa 1.500 – 2.000 de credincioși. Se va ocupa o bandă de circulație, iar manifestația va fi sprijinită cu echipaje de poliție. Măsura a fost solicitată de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului