Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări Cod Galben de vânt puternic pentru Maramureș și alte județe. Atenționările sunt valabile vineri și sâmbătă. Vor fi rafale de până la 70 km/h și la munte de până la 90 km/h.

INFORMARE METEOROLOGICĂ. Interval de valabilitate: 29 mai, ora 10.00 – 30 mai, ora 21.00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului.

Vineri (29 mai) vor fi intensificări ale vântului îndeosebi în nord, centru și est, iar sâmbătă (30 mai) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h și la munte de peste 60…80 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 29 mai, ora 10.00 – 29 mai, ora 21.00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului.

Pe parcursul zilei de vineri (29 mai) vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70….90 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 30 mai, ora 10.00 – 30 mai, ora 21.00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului.

Pe parcursul zilei de sâmbătă (30 mai) vântul va avea intensificări în Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h.