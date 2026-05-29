Azi, 29 mai a.c., în jurul orei 00.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au intervenit pe D.N. 19, în localitatea Câmpulung la Tisa, pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victime.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că o conducătoare auto de 26 de ani nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un autobuz.

În urma impactului au rezultat cinci victime.

Polițiștii au procedat la testarea conducătoarei auto cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind în prezent internată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cazul celuilalt conducător auto, rezultatul a fost zero. Polițiștii continuă cercetările.

