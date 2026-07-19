Copiii beneficiari ai Centrului Rivulus Pueris din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare au trăit o nouă experiență de neuitat în cea de-a doua tabără de vară, un program care a îmbinat activitățile educative cu distracția și spiritul de echipă.

Pe parcursul taberei, cei mici au explorat frumusețea naturii la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou, au făcut o incursiune în trecut la Casa Orășenească de Cultură din Jibou și la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, unde au devenit, pentru o zi, adevărați „căutători de comori ale trecutului”.

Educația pentru siguranță a ocupat, de asemenea, un loc important în program. În cadrul unei întâlniri susținute de reprezentanții Biroului de Siguranță Școlară Maramureș, copiii au discutat despre fenomenul bullying, importanța respectului reciproc și modalitățile prin care pot cere ajutor atunci când se confruntă cu situații dificile. Experiențele practice au continuat la Uzina de Apă Baia Mare, unde participanții au descoperit traseul apei până în locuințe, iar la Brutăria Baia Sprie au aflat cum se prepară pâinea și au făcut cunoștință cu meseria de brutar.

Tabăra a inclus și momente dedicate relaxării și creativității. Copiii și-au pregătit singuri clătite cu ciocolată și banane, iar finalul săptămânii a fost marcat de distracție la piscină și de trasee cu obstacole, jocuri în aer liber și activități care le-au dezvoltat spiritul de echipă, curajul și creativitatea.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare au transmis mulțumiri tuturor partenerilor și colaboratorilor care au contribuit la organizarea acestei tabere, oferindu-le copiilor o vacanță plină de experiențe educative, bucurie și amintiri de neuitat.