Muzeul Satului Maramureșean din Sighetu Marmației găzduiește, în perioada 19-27 iulie 2026, școala de vară „Școala de la Sighet-Heritage in Design”, un eveniment dedicat patrimoniului construit, arhitecturii și dialogului intercultural.

Programul este organizat în cadrul proiectului InterCities, implementat de Muzeul Maramureșean în parteneriat cu Departamentul de Politici de Investiții al Consiliului Local Ivano-Frankivsk (Ucraina), liderul proiectului, și este finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina.

La ediția din acest an participă studenți, arhitecți, peisagiști, restauratori și specialiști din România, Ucraina și Republica Moldova, care vor avea ocazia să învețe împreună și să facă schimb de experiență în domeniul conservării și valorificării patrimoniului construit. Organizatorilor li s-a alăturat și organizația Heritage in Design, recunoscută pentru activitatea sa în educație, cercetare și intervenții responsabile asupra patrimoniului, contribuind la formarea viitorilor specialiști și la promovarea unei abordări interdisciplinare în restaurare și conservare.

Pe parcursul școlii de vară, participanții vor lua parte la ateliere practice, vizite pe șantiere de restaurare, conferințe și sesiuni de lucru coordonate de profesioniști din domeniu. Astfel, Muzeul Satului Maramureșean „Mihai Dăncuș” se transformă, timp de o săptămână, într-un spațiu dedicat colaborării, învățării și schimbului de idei, unde patrimoniul și arhitectura contemporană se întâlnesc pentru a inspira noi perspective asupra protejării valorilor culturale.

Organizatorii vor prezenta, pe parcursul evenimentului, imagini și momente din cadrul activităților, oferind publicului o incursiune în această experiență internațională dedicată patrimoniului și conservării identității culturale.