Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene a fost marcată astăzi printr-un ceremonial militar organizat la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor, eveniment la care au participat reprezentanți ai autorităților și ai instituțiilor din domeniul apărării.

Din partea Guvernului României au fost prezenți vicepremierul Oana Gheorghiu și secretarul de stat din Cancelaria Prim-Ministrului, Dragoș Hotea. Momentul central al ceremoniei l-a constituit survolul aerian realizat de aeronave ale Forțelor Aeriene Române, ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații, alături de aeronave Eurofighter Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Italiene și Britanice, precum și de aeronave Extra 300 din cadrul Aeroclubului României. Prin acest eveniment au fost omagiați aviatorii militari și civili, precum și toți cei care contribuie la apărarea spațiului aerian al României.

Cu prilejul acestei zile, Guvernul României a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință: „La mulți ani Forțelor Aeriene Române și tuturor celor care își fac datoria cu onoare!”