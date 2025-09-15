Respectarea legislației nu este opțională și trebuie respectată pentru a menține siguranța noastră și a celor din jur, iar încălcarea acesteia poate avea consecințe grave. Conducerea unui vehicul pe drumurile publice cu dreptul de a conduce suspendat constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal.

Duminică, 14 septembrie a.c., în jurul orei 14.40, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina, au oprit pentru control un autoturism care circula pe D.N. 18 în localitatea Petrova. Conducătorul auto a încercat să evite echipajul de poliție, părăsind autoturismul, însă a fost interceptat și prins de polițiști: tânăr de 29 de ani.

Din verificările efectuate de polițiști în bazele de date, a reieșit faptul că tânărul are dreptul de a conduce anulat ca urmare a unei sentințe penale emise de Judecătoria Vișeu de Sus, pentru săvârșirea infracțiunii de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările în cadrul dosarului penal întocmit.