Deputatul PNL Maramureș, Ionel Bogdan, evidențiază importanța mesajului transmis astăzi, la București, de către secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, privind progresele semnificative realizate de România în procesul de aderare.

”România face pași hotărâți către aderarea la OCDE la termenul asumat, finalul anului 2026. Mesajul încurajator al secretarului general al OCDE, Mathias Cormann confirmă progresele semnificative realizate de țara noastră și întărește obiectivul ambițios, dar realizabil, al aderării în anul 2026. Aderarea la OCDE va însemna pentru România un plus de credibilitate internațională, consolidarea încrederii piețelor și politici publice fundamentate pe date și bune practici internaționale”, a declarat Ionel Bogdan.

Parlamentarul liberal a felicitat Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan pentru determinarea cu care continuă acest proces esențial pentru viitorul european al țării.

”Sunt vremuri complicate, dar fără reformele asumate în procesul de aderare la OCDE nu putem aspira la o dezvoltare economică sănătoasă, pe termen lung. Locul României este în OCDE, alături de cele mai dezvoltate economii ale lumii!”, a adăugat deputatul PNL Maramureș, Ionel Bogdan.

Biroul de presă al Biroului Parlamentar – Deputat Ionel Ovidiu Bogdan