Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile marți, 16 septembrie, până la ora 15.00, în localitățile: Rus, Șindrești, Dumbrăvița, Unguraș, Chechiș, Cărbunari din comuna Dumbrăvița, localitatea Satu Nou de Sus: străzile Dealul Groșului, Dumbrăvița, Copalnic și localitatea Groși. pentru lucrări de modernizare la stația de pompare apă potabilă.

Chiar dacă aceste lucrări crează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.

De asemenea nu vor avea potabilă până la ora 16.00 locuitorii din Curtuiușul Mic pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.