În perioada 15-22 septembrie se fac înscrieri pentru Cercetașii Maramureșului. Sunt invitați copiii între 6 și 12 ani, tinerii de 12-18 ani, dar și peste 18 ani.

Pentru informații și înscrieri apelați 0754 452 526 – părintele Vlad Verdeş.

„Cercetași, fiți gata! Întotdeauna gata pentru Dumnezeu!” (Salutul cercetășesc)

Cercetășia este o mişcare educativă a copiilor şi a tinerilor, bazată pe voluntariat, cu caracter apolitic, deschisă tuturor, în concordanţă cu principiile şi metoda cercetășească.

La nivel mondial, Mișcarea Cercetășească este alcătuită din peste 50 de milioane de cercetași, în peste 200 de țări și teritorii.

Cercetășia este locul în care ești ascultat, în care creativitatea este cultivată la fiecare pas. Aici vei găsi oameni care să te accepte, să te înțeleagă și care să te sprijine. Vei face parte dintr-un colectiv unic și frumos care iți va oferi un mediu minunat de creștere și dezvoltare personală.