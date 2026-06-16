Iubitorii muzicii sunt invitați miercuri, 17 iunie, de la ora 17:00, în Parcul „Grădina Morii” din Sighetu Marmației, la recitalul „Sunetul vacanței”, susținut de elevii clasei de canto a prof. dr. Cristina Ioan, de la Colegiul de Arte Baia Mare.

Evenimentul marchează încheierea anului școlar și începutul vacanței de vară printr-o întâlnire specială cu muzica, emoția și talentul tinerilor artiști.

Sub cerul liber al parcului, vocile elevilor vor da viață unui repertoriu variat, într-o atmosferă plină de sensibilitate și bucurie, în care fiecare interpretare va spune o poveste despre visuri, speranțe și pasiunea pentru artă.

Recitalul își propune să celebreze frumusețea cântecului și energia începutului de vară, oferind publicului o după-amiază de neuitat, în care muzica devine puntea dintre generații și limbajul universal al emoției. Intrarea este liberă.