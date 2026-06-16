Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 17 iunie, ora 12:00 – 18 iunie, ora 02:00, pentru județul Maramureș și alte regiuni din țară.

Potrivit meteorologilor, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei, sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.

Fenomenele vizate includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat se pot semnala vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse și în cursul după-amiezii de marți, 16 iunie, în regiunile nordice.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale și să evite deplasările în timpul fenomenelor meteorologice severe.