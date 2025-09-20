Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță declanșarea unor proteste de amploare în întreaga țară, odată cu deschiderea noului an universitar, pe 29 septembrie 2025. Nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate în educație, de lipsa de transparență în luarea deciziilor și de indiferența autorităților, studenții ies din nou în stradă pentru a-și apăra drepturile.

La Baia Mare, Liga Studenților „Pintea Viteazul” din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord va organiza un protest în fața Facultății de Litere, pe strada Victoriei nr. 76.

În această vară, tinerii au organizat mai multe acțiuni de protest, printre care și campania „EDU•CUT: Festivalul Austerității Naționale” de la Timișoara. Acolo, peste 500 de lideri studențești din toată țara au discutat despre problema fondului de burse, alături de Ministrul Educației și Cercetării, și au protestat în Piața Operei, dar și la granița României.

Deși au încercat să determine schimbări prin dialog instituțional, analize documentate și presiune publică, rezultatele au întârziat să apară. Astfel, 29 septembrie 2025 marchează începutul unui an universitar încărcat de dezamăgire, dar și de speranța că situația se va îmbunătăți.