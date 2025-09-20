Meteorologii au emis o atenționare nowcasting valabilă sâmbătă dimineața, 20 septembrie 2025, între orele 06:45 și 09:00, pentru mai multe localități din județul Cluj, dar și din Maramureș, Sălaj și Bistrița-Năsăud.

În județul Cluj, ceața densă va afecta localitățile Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău și Vad. Fenomenul reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, ceea ce poate îngreuna considerabil traficul rutier.Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Coroieni, Vima Mică, Boiu Mare;

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să folosească luminile de ceață pentru a evita accidentele.