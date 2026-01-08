Pe arii extinse s-au semnalat precipitații mixte la începutul intervalului apoi au predominat ninsorile. Pe arii restrânse s-a semnalat polei. Vântul a suflat slab la moderat, cu unele intensificări în zona înaltă de munte de până la 65 km/h.

Stratul de zăpadă proaspăt depus în afara părții carosabile măsoară între 15 și 30 de cm.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -7 grade Celsius, în Pasul Prislop -5 grade Celsius, Pasul Gutâi, Baia Mare, Baia Sprie, Ocna Șugatag, Târgu Lăpuș, Cavnic și Băiuț -4 grade Celsius, Sighetu Marmației -3 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 41 cm la Cavnic, 40 cm în Pasul Gutâi și la Băiuț, 37 cm la Firiza și la Suciu de Sus, 36 cm la Coroieni, 31 cm la Târgu Lîăpuș, 28 cm în Baia Borșa și la Ruscova, 25 cm la stația meteo Iezer și la Ocna Șugatag, 20 cm la Sighetu Marmației, 16 cm în Baia Mare.

Gheața este prezentă la malul râurilor Vaser, Mara, Cosău. Curg sloiuri de gheață pe râurile Cavnic și Someș. poduri de gheață există pe râurile Suciu și Lăpuș. Apa curge pe sub podurile de gheață.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat, ân ultimele ore, cu 33 de utilaje și s-au împrăștiat 177 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18, DN18B, DN17C, DN19 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare. Angajații societății de drumuri județene au intervenit cu 45 de utilaje și au răspândit 818 tone de material antiderapant.

Ninge slab în județ, Pe DN18, în vârful Pasului Prislop, ninsoarea este viscolită. Ceața reduce vizibilitatea în Pasul Prislop, între km169 și km181. Sectoarele de drumuri publice au partea carosabilă acoperită cu un strat de zăpadă frământată care măsoară între 1și 3 cm.

CJSU informează conducătorii auto despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Vehiculele de tonaj este bine să aibă în dotare lanțuri antiderapante pentru traversarea pasurilor montane din județ. Informați-vă înainte de a pleca la drum cu privire la condițiile meteorologice și la cele din trafic de pe traseul ales.

Conduceți preventiv, adaptați permanent viteza. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule din trafic. Evitați depășirile inutile, mai ales a coloanelor de mașini.

Utilizați frâna de motor pentru reducerea vitezei și a opri în siguranță. Folosiți permanent luminile de întâlnire. Acordați o atenție deosebită la trecerile de pietoni.

NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier! Vremea va fi astăzi rece, izolat geroasă noaptea și dimineața.

Cerul va fi temporar noros. Îndeosebi în cursul zilei temporar va ninge și se va depune strat de zăpadă în general de 5…10 cm.

Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale cu viteze la rafală de până la 40…50 km/h iar pe crestele montane în general de 70…80 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 și – 2 grade, iar cele minime între -10 și -7 grade