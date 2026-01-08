Ninsorile abundente din ultimele ore au creat probleme serioase pe strada Transilvania din municipiul Baia Mare, unde mai mulți copaci s-au prăbușit sub greutatea zăpezii, avariind autoturismele parcate.

Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, arbori de mari dimensiuni au căzut peste mașinile locuitorilor, unele dintre acestea fiind afectate. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Zona a devenit dificil de tranzitat, iar locuitorii spun că situația era previzibilă, având în vedere cantitatea mare de zăpadă depusă pe crengi.

Autoritățile locale urmează să evalueze situația și să intervină pentru remedierea problemelor apărute, precum și pentru prevenirea altor incidente similare.