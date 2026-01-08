În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 68 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel: 12 apeluri pentru Salvamont Maramureș, 11 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov, 7 apeluri pentru Salvamont Harghita, 6 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 5 apeluri pentru Salvamont Sibiu, 4 apeluri pentru Salvamont Voineasa, 3 apeluri pentru Salvamont Sinaia, 3 apeluri pentru Salvamont Prahova, 3 apeluri pentru Salvamont Neamț, 3 apeluri pentru Salvamont Gorj, 2 apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov, 2 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic, 2 apeluri pentru Salvamont Alba, 1 apel pentru Salvamont Mureş, 1 apel pentru Salvamont Cluj, 1 apel pentru Salvamont Satu Mare, 1 apel pentru Salvamont Bihor, 1 apel pentru Salvamont Vatra Dornei.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 72 de persoane. Dintre acestea, 24 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 51 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.